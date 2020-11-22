Андрей Рублёв подвёл итог выступления в сезоне: благодарен за всё. Надо работать дальше

Российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итог своего выступления в сезоне, а также вспомнил игру с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в рамках Итогового чемпионата ATP.



«Благодарен за сезон. Я выиграл много матчей против хороших игроков, безумно благодарен за всё, что происходит. Надо продолжать работать. Есть многое, что можно улучшить, поддерживать уровень игры, где-то постараться прибавить. Бороться дальше и выйти на уровень, чтобы бороться и пытаться побеждать топовых игроков.

Двойная ошибка в Игре с Циципасом? Сложилось очень длинное очко на 5:5, которое полностью сбило дыхание. Не хватило 25 секунд, чтобы отдышаться и прийти в себя. Но в такие моменты не думаешь, что можно взять предупреждение и подождать 25 секунд. В тот момент я думал, что надо найти последние силы, ждал, пока 25 секунд истечёт, но дыхание восстановить не получилось. Сразу после двойной ошибки я понял, что можно взять предупреждение, добавилось бы 25 секунд. Я подошёл к судье и спросил: «Я же мог спокойно получить предупреждение?» На что мне ответили: «Да». В такие моменты мы учимся, в следующий раз буду знать, как действовать в таких ситуациях», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.