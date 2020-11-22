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Накануне финала Медведев — Тим в ATP вспомнили о победе Давыденко в 2009 году

Накануне финала Медведев — Тим в ATP вспомнили о победе Давыденко в 2009 году
Теннис / ATP 0

В официальном «твиттере» ATP появилось видео, посвящённое сегодняшнему финалу Итогового турнира ATP, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.

На видео показан фрагмент финала Итогового чемпионата 2009 года, в котором российский теннисист Николай Давыденко одержал победу над аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.

«Сегодня Даниил Медведев постарается повторить», — подписали видеозапись.

Напомним, Давыденко является первым и пока единственным россиянином, кто смог выиграть Итоговый чемпионат ATP. В финале Николай победил дель Потро со счётом 6:3, 6:4. Сегодня Даниил может стать вторым теннисистом из России, кому покорится ATP Finals. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Медведев — Тим на Итоговом турнире в Лондоне.

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