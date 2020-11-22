Даниил Медведев с дальнего расстояния ударом ракеткой попал точно в пластиковое ведро

ATP Tour на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовала две шуточные видеозаписи, на которых российский теннисист Даниил Медведев ударом ракеткой отправляет мяч промо в пластиковое ведро.
На видео видно, что Даниил стоит на корте, в то время как человек с ведром располагается высоко на трибуне. Однако, расстояние не помешало Медведеву нанести точный удар. А затем и ещё один.
Напомним, сегодня четвёртая ракетка мира Медведев встретится с австрийским теннисистом Домиником Тимом в финале Итогового турнира ATP в Лондоне. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Медведев — Тим на Итоговом турнире в Лондоне.
Лишь один раз россияне побеждали на ATP Finals – в 2009 году турнир выиграл Николай Давыденко, в финале обыграв аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.
Ранее в официальном «Твиттере» ATP вспомнили об этом, разместив видео с финала 2009 года с подписью «Сегодня Даниил Медведев постарается повторить».
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