Кузнецова – о финале Итогового турнира: буду болеть за Даниила, но фаворитом считаю Тима

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от финала Итогового чемпионата, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.



«Конечно, я буду болеть за Даниила. У обоих были сложные трёхсетовые поединки на полуфинальной стадии. Если Медведев восстановится и будет в форме, то у него есть все шансы на победу.

Но для меня Тим — фаворит финала. Всё зависит от функциональной подготовки. Они оба устали, находятся в одном положении. Надо лично знать Медведева, чтобы знать, насколько он психологически устойчив. На мой взгляд, у него будет ещё больше стимул выиграть, потому что в полуфинале с Надалем, находясь в шаге от проигрыша, он очень активно сыграл. Пожелаю Даниилу спортивной злости», — приводит слова Кузнецовой «Матч ТВ».