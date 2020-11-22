Колхоф и Мектич выиграли парный Итоговый турнир ATP

Сегодня, 22 ноября, в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде нидерландский теннисист Весли Колхоф, выступающий в паре с хорватом Николой Мектичем, со счётом 6:2, 3:6, 10:5 переиграл австрийца Юргена Мельцера и француза Эдуарда Роже-Васслена. Встреча продолжалась 1 час и 18 минут.
Колхоф и Мектич совершили 5 эйсов, 3 раза ошибались на подаче и реализовали 2 брейк-пойнта из 6. Мельцер и Роже-Васслен 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и использовали 1 шанс из 3 взять подачу соперников.
Колхоф и Мектич — финалисты турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2020). В решающей игре они уступили хорвату Мате Павичу и бразильцу Бруно Суаресу.
Напомним, сегодня вечером, в Лондоне состоится финал Итогового турнира, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Медведев — Тим.
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