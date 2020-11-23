Даниил Медведев на Итоговом турнире ATP обыграл первую, вторую и третью ракетки мира
Российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания), стал автором уникального достижения. В ходе турнира он победил первую, вторую и третью ракетки мира.
На групповом этапе уроженец Москвы оказался сильнее лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале Даниил одолел испанца Рафаэля Надаля (вторая ракетка мира) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.
В поединке за титул Медведев сломил сопротивление представителя Австрии Доминика Тима (третья ракетка мира) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Даниил стал первым за 11 лет россиянином, которому удалось выиграть Итоговый чемпионат ATP. В 2009 году титул на этом турнире завоевал Николай Давыденко.
Фантастическая победа Медведева на Итоговом! Даниил обыграл всю первую тройку
Джокович, Надаль и Тим ничего не смогли сделать под напором Медведева. Он стал чемпионом и заработал 170 млн рублей.
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