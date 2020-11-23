Шамиль Тарпищев — о Медведеве: хорошо, что Даня не сломался и смог перебороть Тима

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале уроженец Москвы одолел австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.



«Сам себе придумал сначала проблемы, проиграл свою подачу с 40:0, потому что тактически он переигрывал Тима. Во втором сете он уже начал отдавать инициативу, но где-то повезло. Тим очень волевой. Но в третьем сете Медведев снова уже контролировал игру. Хорошо, что Даня не сломался и смог его перебороть. Сезон закончился идеально. Два игрока в восьмёрке, выигран Итоговый турнир», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даниил впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP.