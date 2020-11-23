Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Исторический триумф Медведева в видеообзоре финальной встречи с Тимом на ATP Finals

Исторический триумф Медведева в видеообзоре финальной встречи с Тимом на ATP Finals
Теннис / ATP 0

24-летний российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале Итогового турнира ATP в Лондоне (Великобритания). В решающем матче со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 он победил австрийского теннисиста Доминика Тима. Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор триумфальной победы Даниила Медведева над Домиником Тимом в финальной встрече Итогового чемпионата ATP.

Видео доступно на «Чемпионате».

Медведев 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. Тим подал 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.

Даниил стал вторым теннисистом из России, кому покорился Итоговый чемпионат ATP – ранее из россиян на турнире побеждал только Николай Давыденко.

Шамиль Тарпищев — о Медведеве: хорошо, что Даня не сломался и смог перебороть Тима
Игрок на корте и по жизни. 10 важных фактов о Данииле Медведеве
Путь от математического лицея и шахматной школы до побед над Джоковичем, Надалем и Тимом.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020