Исторический триумф Медведева в видеообзоре финальной встречи с Тимом на ATP Finals

24-летний российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале Итогового турнира ATP в Лондоне (Великобритания). В решающем матче со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 он победил австрийского теннисиста Доминика Тима. Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты.



Предлагаем вашему вниманию видеообзор триумфальной победы Даниила Медведева над Домиником Тимом в финальной встрече Итогового чемпионата ATP.

Видео доступно на «Чемпионате».

Медведев 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. Тим подал 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.



Даниил стал вторым теннисистом из России, кому покорился Итоговый чемпионат ATP – ранее из россиян на турнире побеждал только Николай Давыденко.

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