Рублёв: Медведев вытаскивает такие матчи благодаря безумному характеру

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о победе соотечественника Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира ATP в Лондоне (Великобритания).
«Даниил вытаскивает такие матчи, потому что у него безумный характер. Он невероятно тащит все мячи, он удивительный боец. Даниил играет от первого очка и до самого последнего.
Тоже заметил, что у Дани нет эмоций после побед. Я его могу понять. Раньше я тоже никогда не показывал эмоции, когда выиграл свой первый турнир, то не проявлял эмоций. Когда дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата США, то и там. Я могу понять, почему он этого не делает. Это тяжело объяснить, — приводит слова Рублёва официальный сайт «Матч ТВ».
Напомним, что в решающем матче Медведев победил австрийского теннисиста со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты. Медведев 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. Тим подал 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.
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