Даниил Медведев: было смешно читать, что мне нужно менять и как я перестал прогрессировать

24-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал о дальнейших планах после победы в финальной встрече Итогового турнира ATP в Лондоне (Великобритания) над австрийцем Домиником Тимом.

«Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома в Монако. Сейчас с этой ситуацией (с пандемией – прим. «Чемпионата») и перелётов особо нет, и много где карантин — отдыхать будут дома. Работы много, и мы с тренером постоянно пытаемся совершенствоваться, и он в каких-то случаях тоже. Работа идет, иногда она даёт свои плоды, иногда нет, но было очень смешно читать комментарии и сообщения в «директ» соцсетей, что мне надо менять, как менять, и как я перестал прогрессировать.

Могу пообещать, что тренироваться будут изо всех сил. Играть, бороться — как на этом турнире. Не всегда просто, не всегда получается, но, надеюсь, буду радовать болельщиков», — приводит слова Даниила Медведева ТАСС.

Напомним, что в решающем матче Медведев победил австрийского теннисиста Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты. Медведев 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. Тим подал 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 4 взять подачу соперника.