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«Есть только один удар, о котором жалею». Тим о поражении от Медведева в финале ATP Finals

«Есть только один удар, о котором жалею». Тим о поражении от Медведева в финале ATP Finals
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от Даниила Медведева в финале Итогового турнира ATP.

«Думаю, хорошо, что сегодня встретились два парня в отличной форме. Все три сета это был отличный уровень. На самом деле есть только один удар, о котором я очень жалею, — это при счёте 2:1 на тай-брейке, когда я сделал отличный приём, а затем нанёс глупый удар. Но кроме этого, я не могу ни о чём особо сожалеть. В этом турнире так сложно выиграть или хорошо сыграть. Каждый матч на грани. Вчера был на грани. Сегодня был на грани. Могу только сказать, что Медведев молодец, и на сегодня всё», — приводятся слова Тима на официальном сайте ATP.

Триумфальная победа Медведева на Итоговом турнире ATP.

Медведев впервые завоевал титул на Итоговом турнире. При этом в ходе соревнований он не потерпел ни одного поражения.

Фантастическая победа Медведева на Итоговом! Даниил обыграл всю первую тройку
Джокович, Надаль и Тим ничего не смогли сделать под напором Медведева. Он стал чемпионом и заработал почти 120 млн рублей.
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