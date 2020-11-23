Тим включил Рублёва в топ-5 лучших теннисистов 2020 года

Австрийский теннисист Доминик Тим включил россиянина Андрея Рублёва в топ-5 лучших игроков в 2020 году.

«Кого бы я поставил в рейтинг пяти лучших теннисистов, если не учитывать очки в 2020 году? Это непростой вопрос, но я бы сказал, что он практически соответствует официальному рейтингу. Я бы туда Рублёва поставил. Думаю, в этом году он был в пятерке лучших. Он выиграл больше всего титулов. У него был адский год. Кроме того, я считаю, что рейтинг хороший, как сейчас. Кроме Роджера, конечно, он завершил свой сезон после Австралии, но, кроме него, рейтинг сейчас в порядке, я полагаю», — приводятся слова Тима на официальном сайте ATP.

Напомним, Тим проиграл Даниилу Медведеву в финале Итогового турнира ATP.

Андрей Рублёв стал рекордсменом сезона-2020, выиграв 41 матч и 5 титулов в мужском туре. Одержав лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата, Рублёв вылетел с соревнований.

Триумфальная победа Медведева на Итоговом турнире ATP.