Даниил Медведев назвал победу в финале Итогового чемпионата лучшей в своей жизни

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Уроженец Москвы на этих соревнованиях не потерпел ни одного поражения. В финале Даниил одолел австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Это просто невероятно, потому что я выиграл 10 матчей подряд. В концовке сезона я победил на двух крупнейших турнирах. Я помню свой первый матч с Кевином Андерсоном в Париже, когда он снялся при счёте 5:2 на тай-брейке. В том матче я вообще не мог попасть в корт на приёме. Иногда я доставал мяч, но посылал его в аут на 10 метров. Думал: „Я так плохо играю сейчас, очень плохо“. Но затем я стал повышать уровень своей игры, потому что боролся. Я стал играть невероятно.

Это лучшая победа в моей жизни. Не в плане титула, а по тому, как складывался матч. Очень сложно обыграть Доминика, когда он так играет. Думаю, ему даже нравится стиль моей игры, так что мне пришлось нелегко в психологическом плане. Сейчас я самый счастливый человек в мире", — цитирует Медведева официальный сайт турнира со ссылкой на подкаст Гаэля Монфиса и Энди Маррея.