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Даниил Медведев: наверное, на моего тренера направили камеру в неудачный момент

Даниил Медведев: наверное, на моего тренера направили камеру в неудачный момент
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне пообщался в прямом эфире с французом Гаэлем Монфисом и британцем Энди Марреем.

По словам Энди, он был приятно удивлён тем, что Даниил не стал бурно праздновать триумф на корте. Британец также отметил сдержанность в эмоциях, которую проявил тренер Медведева Жиль Сервара.

«Мой тренер может проявлять эмоции. Наверное, они направили на него камеру в неудачный момент. Вообще, моему тренеру тяжело, когда у меня нет эмоций.

Но в этой ситуации он был на трибуне один. В одиночку он бы кричать не стал", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

В финальном матче Медведев одолел представителя Австрии Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Финал Итогового турнира. Невероятный камбэк Даниила Медведева! И он — чемпион!
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