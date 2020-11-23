Даниил Медведев: наверное, на моего тренера направили камеру в неудачный момент

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне пообщался в прямом эфире с французом Гаэлем Монфисом и британцем Энди Марреем.
По словам Энди, он был приятно удивлён тем, что Даниил не стал бурно праздновать триумф на корте. Британец также отметил сдержанность в эмоциях, которую проявил тренер Медведева Жиль Сервара.
«Мой тренер может проявлять эмоции. Наверное, они направили на него камеру в неудачный момент. Вообще, моему тренеру тяжело, когда у меня нет эмоций.
Но в этой ситуации он был на трибуне один. В одиночку он бы кричать не стал", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
В финальном матче Медведев одолел представителя Австрии Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
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