Медведев: другие победители ATP Finals падали, кричали. Моё празднование даже не показали

Российский теннисист Даниил Медведев в ходе общения в прямом эфире с французом Гаэлем Монфисом рассказал, почему не стал бурно праздновать победу на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

«Всё началось на прошлогоднем US Open, когда у меня возникли проблемы со зрителями. Я знаю, как сдерживать эмоции, но не всё время — негативные эмоции сложно контролировать. Но я знаю, как справляться с ними.

На экране нам показали 12 победителей Итогового чемпионата в Лондоне. Все они падали на корт, плакали, кричали. А в моём случае они даже не показали празднование. Просто показали, как мы пожали руки. Если бы они включили видео, как я просто иду после победы, это было бы глупо. Но в этом было нечто особенное. Я не хочу выглядеть самоуверенным или дерзким. Просто таков мой стиль, который останется на всю карьеру", — цитирует Медведева официальный сайт ATP Finals.

В финале Итогового чемпионата Даниил победил австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.