Маррей: мы потеряем кучу крутых судей из-за Hawk-Eye Live
Шотландский теннисист Энди Маррей поделился мнением об автоматическом определителе попадания мяча в корт Hawk-Eye Live, который появился на стадионах в период пандемии коронавируса.
«Что меня волнует больше всего, так это то, что из-за автоматического определителя попадания в корт мы потеряем кучу крутых судей на вышках, которые начинали обычно как линейные арбитры», — цитирует Маррея журналист Энрико Мария Рива в своём "твиттере".
Система автоматического определения попадания мяча в корт Hawk-Eye Live заменила линейных арбитров на некоторых турнирах ATP и WTA. Она работает по принципу уже привычного всем видеоповтора, но в режиме реального времени. Ожидается, что система Hawk-Eye появится также и на ближайших грунтовых турнирах.
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