Южный — о победе Медведева: в этом нет ничего неожиданного

Бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в финальном матче Итогового чемпионата АТР.
«Все матчи по счёту были очень близкие, все матчи висели на двух-трёх очках, выиграть мог любой, я считаю. Даня молодец, потрясающе провёл концовку года и обыграл лучших теннисистов мира. Он и в прошлом году хорошо играл, а в этом году подтвердил свой статус, поэтому говорить о неожиданности этой победы я бы не стал. Даня был просто лучше готов, поэтому победа досталась ему.
По уровню игры Медведев мало кому уступает, если вообще кому уступает. Когда он сможет подвинуть кого-то из топ-3? Пока непонятно, когда начнутся турниры, очень большие непонятки с рейтингом, как его будут считать. В любом случае это только строчки, а по игре мы видим, что это прямо совсем близко, если уже не произошло", — приводит слова Южного РИА «Новости».
24-летний Медведев в решающем матче Итогового турнира со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 победил австрийского теннисиста Доминика Тима. Встреча продолжалась 2 часа и 43 минуты.
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