Даниил Медведев: до первой строчки ещё далеко

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своём положении в рейтинге АТР.
«До первой строчки далеко. Чтобы стать первой ракеткой мира, надо провести сезон лучше, чем все остальные: иногда для этого хватает и 8000 очков, а иногда и 12 тысяч мало. Всё зависит от меня, чем больше для меня будет таких турниров, как в Париже и в Лондоне, тем больше шансов возглавить рейтинг ATP. Но с Рафой, Роджером и Новаком это очень тяжело, но буду стараться», — цитирует Медведева ТАСС.
Даниил Медведев финишировал в сезоне на четвёртой строчке рейтинга АТР, набрав 8470 очков.
Медведев выиграл «Мастерс» в Париже, после чего завоевал титул на Итоговом чемпионате АТР. Российский теннисист одержал победу в финале соревнований, где он победил австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
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