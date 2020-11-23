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Даниил Медведев: до первой строчки ещё далеко

Даниил Медведев: до первой строчки ещё далеко
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своём положении в рейтинге АТР.

«До первой строчки далеко. Чтобы стать первой ракеткой мира, надо провести сезон лучше, чем все остальные: иногда для этого хватает и 8000 очков, а иногда и 12 тысяч мало. Всё зависит от меня, чем больше для меня будет таких турниров, как в Париже и в Лондоне, тем больше шансов возглавить рейтинг ATP. Но с Рафой, Роджером и Новаком это очень тяжело, но буду стараться», — цитирует Медведева ТАСС.

Даниил Медведев финишировал в сезоне на четвёртой строчке рейтинга АТР, набрав 8470 очков.

Медведев выиграл «Мастерс» в Париже, после чего завоевал титул на Итоговом чемпионате АТР. Российский теннисист одержал победу в финале соревнований, где он победил австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

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