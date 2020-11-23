Александр Зверев: я проиграл много больших матчей, но это был хороший сезон

Немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги своей игры в сезоне-2020.

«В целом это был отличный год, хоть я и проиграл много больших матчей. Я мог бы выиграть полуфинал Australian Open, и я должен был выигрывать финал Открытого чемпионата США.



Кроме того есть проигрыш на „Мастерсе“ в Париже Даниилу Медведеву и это поражение в матче с Новаком Джоковичем (на Итоговом чемпионате. — Прим. ред.). Тем не менее это был хороший сезон, и есть над чем работать в следующем году», — цитирует Зверева Tennis World USA.

Зверев завершил сезон на седьмой строчке обновлённого рейтинга АТР. На недавно завершившемся Итоговом чемпионате АТР немец не смог выйти из группы, проиграв россиянину Даниилу Медведеву и сербу Новаку Джоковичу, однако одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом.