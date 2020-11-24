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Квалификация Australian Open может быть отменена, чтобы турнир прошёл в январе

Квалификация Australian Open может быть отменена, чтобы турнир прошёл в январе
Теннис / ATP 0

Трёхраундовый квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии может быть отменён для того, чтобы сам турнир состоялся в январе, как было запланировано изначально, сообщает The Age.

Такое решение позволит начать Australian Open 25 января. Кроме того, планируется максимально сократить число игроков и сотрудников тренерских штабов, как это было сделано перед US Open 2020 года.

Ранее стало известно, что Australian Open может быть перенесён на апрель. По планам организаторов, Открытый чемпионат Австралии должен был стартовать 18 января.

По последней информации, правительство Австралии фактически запретило спортсменам прибывать в страну до начала января. Более точные даты не известны. Таким образом, нахождение на карантине и последующая подготовка к турниру становится крайне затруднительной. Australian Open может стать первым турниром в сезоне, а игроки будут готовиться к нему на корте фактически несколько дней.

Надаль: Australian Open? Кто мы такие, чтобы решать за австралийцев, что для них хорошо?
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