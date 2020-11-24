Даниил Медведев — о праздновании: в прошлом году я решил сделать это визитной карточкой

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал своё «умеренное» празднование после победы в финале Итогового чемпионата АТР над австрийцем Домиником Тимом.
«В прошлом году я решил, что спокойная реакция на победы станет моей визитной карточкой. Многим людям это нравится, больше чем тем, кто это не поощряет. Так я чувствую момент. Это очень помогает мне, особенно при полном стадионе болельщиков, ты выигрываешь большие титулы, играя большие матчи против крутых соперников, ведь когда ты не празднуешь, есть хорошая возможность осмотреться и прочувствовать всю энергию, происходящую вокруг.
Вся эта энергия для тебя! Если ты выиграл, все овации тебе. Как артист и как теннисист, ты можешь прочувствовать всё это, стоит только задуматься", — сказал Медведев в интервью пресс-службе Итогового чемпионата АТР.
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