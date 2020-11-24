Даниил Медведев: где-то внутри меня живёт победитель, и это часть моего успеха

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о своём характере на корте и о работе над собой перед соревнованиями.
«Где-то внутри меня есть победитель, который порой ведёт себя по-ребячески, но он хочет выиграть каждый матч, в котором принимает участие. Это часть моего успеха, причина, по которой я нахожусь там, где нахожусь. Но я всё равно много работаю, ведь я знаю, что чем ты спокойнее, тем более сосредоточен на своей цели, тем больше ты влияешь на свой теннис», — сказал Медведев в интервью с пресс-службой Итогового чемпионата АТР.
Четвёртая ракетка мира Медведев на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне не потерпел ни одного поражения. В финале Даниил одолел австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 2 часа 43 минуты.
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