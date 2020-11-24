Владимир Путин поздравил Даниила Медведева с победой на Итоговом чемпионате АТР

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. Телеграмма с поздравлением опубликована на официальном сайте Кремля.
«Уважаемый Даниил Сергеевич! От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне. Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в красивых и напряжённых поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы. Желаю Вам новых спортивных достижений и всего наилучшего», — сказал Путин.
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу на Итоговом чемпионате АТР, не проиграв ни одного матча на протяжении всего турнира.
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