Даниил Медведев: думаю, Australian Open не состоится без тренировок на карантине

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о возможном карантине для спортсменов перед началом Открытого чемпионата Австралии по теннису.
«Я, безусловно, собираюсь отправиться в Австралию, но только когда мы сможем избежать любых обстоятельств, которые могут изменить нынешнее представление о турнире. К примеру, если вы не сможете играть или тренироваться во время карантина перед турниром, я не думаю, что он состоится. Я не жалуюсь, что будет скучно или что-то вроде этого, просто выходить из номера после 14 дней бездействия и сразу же играть пятисетовые матчи — кажется, это будет опасно для здоровья любого спортсмена. Я не думаю, что кто-то поедет туда, если надо будет оставаться в номере в течение двух недель.
Конечно, это цель каждого теннисиста — победить на турнире «Большого шлема». Я думаю, что это одно из самых больших достижений, которых вы можете получить в теннисе. Тим сделал это в 2020 году, я не могу представить, как он был счастлив", — цитирует Медведева CNN.
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