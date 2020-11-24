Марат Сафин — о Рублёве, Хачанове и Медведеве: на ATP Cup они меня материли

Бывшая первая ракетка планеты Марат Сафин прокомментировал выступления российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова, а также поделился мнением о форме Медведева в сезоне-2020.
«Даниил понимает, какие вещи надо убирать, а в чём надо прибавлять. Медведев работает на пределе. Надо уметь управлять эмоциями. Тим — австриец, у него всё чётко, всё по полочкам разложено. Хачанов может ракетку раздолбать, Рублёв может выигрывать, а потом швырять мячики, Медведев может ракеткой по вышке ударить.
Даня умеет чувствовать игрока и игру, Рублёв и Хачанов зовут его Осьминог. У Медведева техника интересная. Он знает, что делать, с ним побороться надо. На ATP Cup они меня ругали, материли. Тренер у него отличный парень. Даня стал лучше играть у сетки. Каждый год нужно апгрейдить свою игру, иначе она не будет эффективной", — сказал Сафин в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».
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