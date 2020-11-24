Светлана Кузнецова: понимаю, что достаточно скоро завершу карьеру

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мыслями об окончании профессиональной карьеры и планах на будущее.

«Понимаю, что этот момент наступит достаточно скоро. Я просто начинаю думать, что будет дальше. Чем хочу заняться? Сейчас стараюсь нащупать почву и смотреть варианты, которые возможны в будущем. Ничего не исключаю и не хочу зарекаться. Меньше всего хотелось бы тренировать индивидуально и ездить на турниры. Мне интересно организовывать что-то и чем-то руководить. Надо будет посмотреть.

Какое-то время мне бы хотелось пожить без строгого графика и выдохнуть. Очень хочу чем-то заниматься, быть полезной и свои знания с опытом передавать будущим спортсменам или теннисистам. Хочется остаться рядом со спортом, но также интересны другие направления развития человека", — заявила Кузнецова в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».