Собкин: не удивлюсь, если Федерер вообще больше не будет играть

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал изменения в группе лидеров АТР-тура.



«Раньше была „Большая четвёрка“ и примкнувший к ним Станислас Вавринка. Потом из „Большой четвёрки“ откололась „Большая тройка“ в силу того, что из-за травм, к сожалению, отпал Энди Маррей. А сейчас позиции этой тройки штурмуются большим количеством молодых игроков: это и Тим, и Медведев, и Стефанос Циципас, и Саша Зверев, и Андрей Рублёв.



Эти ребята по уровню игры уже реально готовы конкурировать с „Большой тройкой“. К тому же очень трудно прогнозировать, что будет с Федерером. Я не удивлюсь, если он больше вообще не будет играть. Или начнёт, но у него не будет получаться, и он может закончить карьеру. Хоронить Роджера начали уже давно, но я бы не стал торопиться. В то же время его участие в „Большой тройке“ уже под сомнением. Он не играл год, и даже такому гениальному теннисисту, как Роджер, будет трудно подняться на прежний уровень.



Конечно, Роджер будет играть, и играть хорошо, в этом нет сомнений. Но вопрос ведь стоит о том, чтобы не просто хорошо выступать, а на уровне топ-3. В этом году у нас была „Большая двойка“, а все вышеперечисленные ребята уже вышли на высокий уровень. И они не просто показывают зубы, а уже обыгрывают и Джоковича, и Надаля. В следующем году будет очень серьёзная борьба за лидерство. Но что-то прогнозировать в сегодняшних условиях очень сложно. Сейчас самое неблагодарное, что можно делать, — заниматься прогнозами», — цитирует Собкина «Р-Спорт».

Борис Собкин: за этот год Рублёва надо только хвалить