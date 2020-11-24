Кузнецова: пробовала уговорить себя играть ради денег, но со мной это не работает

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о поиске мотивации в тяжёлые периоды карьеры.



«Когда у меня были такие периоды, и мне было сложно найти мотивацию, я пробовала уговорить себя играть ради денег и будущего. Говорила себе: «Послушай, в будущем тебе не надо будет столько работать, ты обеспечишь себя и детей». Но со мной это не работает, мне нужна другая мотивация. Иметь деньги — это очень хорошо, но если не горят глаза, и тебе не нравится получать удовольствие от профессии, то интерес к жизни пропадает.



Тяжёлые периоды были и психологические, и связанные с травмами. Я отыграла профессионально 20 сезонов. Были и пиковые сезоны, какие-то нет. Карьера долгая. Когда наступает спад, тяжело, потому что знаешь, где можешь играть и какие вершины покорять. Тяжело, когда это не получается», — сообщила Кузнецова в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».

Светлана Кузнецова: понимаю, что достаточно скоро завершу карьеру