«Рад, что не сломался». Циципас — о первом времени после введения карантина из-за COVID-19

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как он чувствовал себя в первое время после введения карантина из-за COVID-19.



«Я очень рад, что не сломался. Всё это очень утомляет. Представьте, целый день вы сидите в гостиничном номере в ожидании матча, не имея возможности никуда пойти. Конечно, нас пытались развлекать. Но каждому человеку требуется пространство. Трудно круглосуточно находиться в отеле.

Очевидно, что современные технологии сделали нашу жизнь намного проще. Мы все это знаем. Я благодарен за то, что каждый день могу быть с людьми, которых люблю, созваниваясь с ними. Стараюсь не думать о негативе и видеть только хорошее», — приводит слова Циципаса Tennis365.

Напомним, Стефанос закончил выступление на Итоговом чемпионате АТР, проиграв второй ракетке мира Рафаэлю Надалю последний матч группового этапа со счётом 4:6, 6:4, 2:6. Из группы «Лондон-2020», в которой выступал греческий теннисист, в полуфинал вышли австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль. Стефанос Циципас — прошлогодний победитель Итогового чемпионата.