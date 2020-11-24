«Рад, что не сломался». Циципас — о первом времени после введения карантина из-за COVID-19

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как он чувствовал себя в первое время после введения карантина из-за COVID-19.
«Я очень рад, что не сломался. Всё это очень утомляет. Представьте, целый день вы сидите в гостиничном номере в ожидании матча, не имея возможности никуда пойти. Конечно, нас пытались развлекать. Но каждому человеку требуется пространство. Трудно круглосуточно находиться в отеле.
Очевидно, что современные технологии сделали нашу жизнь намного проще. Мы все это знаем. Я благодарен за то, что каждый день могу быть с людьми, которых люблю, созваниваясь с ними. Стараюсь не думать о негативе и видеть только хорошее», — приводит слова Циципаса Tennis365.
Напомним, Стефанос закончил выступление на Итоговом чемпионате АТР, проиграв второй ракетке мира Рафаэлю Надалю последний матч группового этапа со счётом 4:6, 6:4, 2:6. Из группы «Лондон-2020», в которой выступал греческий теннисист, в полуфинал вышли австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль. Стефанос Циципас — прошлогодний победитель Итогового чемпионата.
- 24 ноября 2020
-
19:03
-
18:28
-
17:59
-
16:25
-
15:22
-
15:18
-
15:11
-
13:56
-
13:30
-
12:59
-
11:11
-
10:58
-
10:32
-
09:57
-
07:32
- 23 ноября 2020
-
23:33
-
21:09
-
20:19
-
16:35
-
15:40
-
14:20
-
12:44
-
12:32
-
11:54
-
11:33
-
11:20
-
10:43
-
10:23
-
09:55
-
09:27
-
09:12
-
09:03
-
08:30
-
07:53
-
06:22