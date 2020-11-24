Медведев занял второе место по проценту побед в решающих сетах в 2020 году

Российский теннисист Даниил Медведев, выиграв в завершившемся сезоне 9 решающих сетов из 13, занял по этому показателю второе место среди всего АТР-тура. В число лучших попал также Андрей Рублёв, победивший в 7 случаях из 11.
Если учесть, что рейтинг строится исходя из процента выигрышных сетов, Медведев расположился в списке на втором месте, а лучшим стал Стэн Вавринка, проигравший лишь в 3 решающих партиях из 10.
1. Стэн Вавринка (Швейцария) – 70% (7 из 10)
2. Даниил Медведев (Россия) – 69,23% (9 из 13)
3. Кристьян Гарин (Чили) – 69,23% (9 из 13)
4. Марин Чилич (Хорватия) – 66,67% (8 из 12)
5. Диего Шварцман (Аргентина) – 64,29% (9 из 14)
6. Андрей Рублёв (Россия) – 63,64% (7 из 11)
7. Александр Зверев (Германия) – 63,64% (7 из 11)
8. Каспер Рууд (Норвегия) – 63,64% (7 из 11)
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