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Медведев занял второе место по проценту волевых побед в 2020 году. Лучший — Джокович

Медведев занял второе место по проценту волевых побед в 2020 году. Лучший — Джокович
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев, выиграв в 2020 году 8 из 16 матчей, в которых он проигрывал первый сет, занял по этому показателю второе место среди всего АТР-тура (50 %).

Лучшим стал серб Новак Джокович. Первая ракетка мира одержал 6 волевых побед, при этом проиграв лишь 5 таких матчей (54,55 %). Стоит отметить, что в рейтинг попали теннисисты с не менее 10 подобными матчами.

Волевые победы в 2020 году. АТР

1. Новак Джокович (Сербия) — 54,55 % (6-5)
2. Даниил Медведев (Россия) — 50,00 % (8-8)
3. Григор Димитров (Болгария) — 42,86 % (6-8)
4. Александр Зверев (Германия) — 41,67 % (5-7)
5. Кристьян Гарин (Чили) — 40,00 % (8-12)
6. Андрей Рублёв (Россия) — 40,00 % (6-9)
7. Роберто Баутиста-Агут (Франция) — 40,00 % (4-6)
8. Уго Умбер (Франция) — 38,46 % (5-8)
9. Джон Миллман (Австралия) — 35,71 % (5-9).

«Царь», «Герой», «Красава». Звёзды спорта и политики в восторге от победы Медведева
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