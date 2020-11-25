Джокович завершил сезон в качестве лидера по проценту побед на тай-брейках

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович — лидер завершившегося сезона по проценту побед на тай-брейках. Из 17 сыгранных тай-брейков он проиграл лишь в двух случаях (88,24 %).



Вторым в рейтинге стал француз Уго Умбер, который провёл 20 тай-брейков, однако выиграл лишь 14 из них (70 %). Стоит отметить, что в рейтинг попали теннисисты с не менее 10 подобными матчами.



Процент побед на тай-брейках. АТР.



1. Новак Джокович (Сербия) – 88,24 % (15 из 17);

2. Уго Умбер (Франция) – 70 % (14 из 20);

3. Федерико Дельбонис (Аргентина) – 70 % (7 из 10);

4. Диего Шварцман (Аргентина) – 66,67 % (10 из 15);

5. Давид Гоффен (Бельгия) – 64,29 % (9 из 14);

6. Джанлука Маджер (Италия) – 63,64 % (7 из 11);

7. Иржи Веселы (Чехия) – 63,64 % (7 из 11);

8. Сун Ву Квон (Корея) – 63,64 % (7 из 11);

9. Джон Иснер (США) – 62,50 % (15 из 24);

10. Милош Раонич (Канада) – 61,90 % (13 из 21).