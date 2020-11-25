Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев: в матчах с Надалем и Тимом проскакивала мысль, что не выиграю

Даниил Медведев: в матчах с Надалем и Тимом проскакивала мысль, что не выиграю
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале он одолел австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Бывает, что я перебарщиваю, когда не радуюсь таким важным победам. Но есть те, кто перебарщивает, слишком радуясь. Идёт какая-то лишняя актёрская игра.

И в матче против Надаля, и в матче против Тима проскакивали мысли, что не выиграю. Это нормально. Когда Надаль подавал на матч, я понимал, что надо отдать все силы и бороться до конца. С другой стороны, через пять минут уже наверняка будешь в раздевалке. Чаще всего матчи завершаются, когда попадаешь в такую ситуацию. Была обида, потому что провёл хороший матч и не повезло в важных моментах. Думал, что на следующий день уже буду дома. В итоге я играл с Тимом и выиграл турнир. Это невероятно", — цитирует Медведева сайт «Матч ТВ».

«Царь», «Герой», «Красава». Звёзды спорта и политики в восторге от победы Медведева
Даниила «залайкали» более 100 тысяч пользователей. А экспертам манера перемещения теннисиста напомнила обитателей африканских саванн.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020