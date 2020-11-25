Даниил Медведев: в матчах с Надалем и Тимом проскакивала мысль, что не выиграю

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале он одолел австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

«Бывает, что я перебарщиваю, когда не радуюсь таким важным победам. Но есть те, кто перебарщивает, слишком радуясь. Идёт какая-то лишняя актёрская игра.

И в матче против Надаля, и в матче против Тима проскакивали мысли, что не выиграю. Это нормально. Когда Надаль подавал на матч, я понимал, что надо отдать все силы и бороться до конца. С другой стороны, через пять минут уже наверняка будешь в раздевалке. Чаще всего матчи завершаются, когда попадаешь в такую ситуацию. Была обида, потому что провёл хороший матч и не повезло в важных моментах. Думал, что на следующий день уже буду дома. В итоге я играл с Тимом и выиграл турнир. Это невероятно", — цитирует Медведева сайт «Матч ТВ».