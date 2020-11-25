Даниил Медведев: начать с русской победы и закончить ею — это останется в истории навсегда

Российский теннисист Даниил Медведев отметил важность своей победы на Итоговом чемпионате ATP Лондоне. С 2021 года этот турнир будет проходить в Турине.

«Я помню финал, в котором играл Давыденко. Помню, что он играл против Дель Потро, но уже не вспомню, с каким счётом тогда закончился матч. Я ещё до турнира говорил, что было бы круто, если кто-то из нас — я или Рублёв — выиграет его. Это была бы такая лавстори. Ведь он был первым победителем Итогового в Лондоне, который там шёл дольше всего. До этого его нигде не было. Только в Лондоне на протяжении 12 лет. Все обожали этот турнир и говорили, что это лучшее место для проведения Итогового за всю историю.



Начать с русской победы и закончить ею — это останется в истории навсегда. Мечта стала явью. Конечно, я отметил Николая в своей речи. Потом было приятно было услышать его. Мы же с ним знакомы в реальной жизни. Он очень крутой мужик», — цитирует Медведева сайт «Матч ТВ».

В финале Итогового турнира Медведев одолел австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.