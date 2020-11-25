Анастасия Павлюченкова: кардиотренировка прошла почти «незаметно» с таким видом

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась фотографиями с предсезонной подготовки. Спортсменка сфотографировалась одна, а также со своим тренером по физподготовке Клементом Кином.

«Как-то даже кардиотренировка прошла почти «незаметно» с таким видом!» — написала Павлюченкова в своём «инстаграме».

Фотографии можно увидеть в официальном «инстаграме» Павлюченковой.

29-летняя Павлюченкова расположилась на 38-й строчке обновлённого рейтинга WTA. Российская теннисистка побеждала в 12 турнирах в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федераций в составе женской сборной России по теннису. Анастасия Павлюченкова — мастер спорта России.