Анастасия Павлюченкова: кардиотренировка прошла почти «незаметно» с таким видом
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась фотографиями с предсезонной подготовки. Спортсменка сфотографировалась одна, а также со своим тренером по физподготовке Клементом Кином.
«Как-то даже кардиотренировка прошла почти «незаметно» с таким видом!» — написала Павлюченкова в своём «инстаграме».
Фотографии можно увидеть в официальном «инстаграме» Павлюченковой.
29-летняя Павлюченкова расположилась на 38-й строчке обновлённого рейтинга WTA. Российская теннисистка побеждала в 12 турнирах в одиночном разряде, обладательница пяти титулов в парном разряде. Трижды становилась финалисткой Кубка Федераций в составе женской сборной России по теннису. Анастасия Павлюченкова — мастер спорта России.
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