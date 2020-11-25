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Маррей: если бы Итоговый проводился на грунте, Надаль выиграл бы его 6-7 раз

Маррей: если бы Итоговый проводился на грунте, Надаль выиграл бы его 6-7 раз
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выступление Рафаэля Надаля на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.

«Корт в Лондоне — действительно не лучшее покрытие для Надаля. Но он точно очень хотел бы выиграть Итоговый чемпионат. Вполне возможно, если бы турнир проводился на грунте в течение последних 10-12 лет, Надаль выиграл бы его шесть или семь раз. Но именно хард — сложная покрытие для Рафы против сильнейших теннисистов», — цитирует Маррея Tennis World USA.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог пробиться в финал Итогового чемпионата АТР, проиграв в полуфинальном противостоянии четвёртой ракетке мира Даниилу Медведеву со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 3:6. Надаль принимал участие в десяти турнирах ATP Finals и ни разу не смог выиграть титул.

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