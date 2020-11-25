Андреас Сеппи заразился коронавирусом

Итальянский теннисист Андреас Сеппи заразился коронавирусной инфекцией.

«Я перестал чувствовать вкус, у меня была лихорадка, кашель и головная боль», — цитирует Сеппи Ubitennis.

36-летний теннисист почувствовал недомогание в начале ноября и прошёл тест на определение наличие коронавирусной инфекции. Вскоре, когда симптомы начали проявляться, спортсмен получил положительный результат теста. Но, как Сеппи отмечает сейчас, ему полегчало и он далеко продвинулся на пути к выздоровлению.

Итальянский спортсмен расположился на 105-й строчке обновлённого рейтинга АТР. Сеппи побеждал в четырёх турнирах АТР, в том числе на одном турнире в парном разряде. В 2012 году Сеппи стал обладателям титула Кубка Кремля в Москве.