Андреас Сеппи заразился коронавирусом
Итальянский теннисист Андреас Сеппи заразился коронавирусной инфекцией.
«Я перестал чувствовать вкус, у меня была лихорадка, кашель и головная боль», — цитирует Сеппи Ubitennis.
36-летний теннисист почувствовал недомогание в начале ноября и прошёл тест на определение наличие коронавирусной инфекции. Вскоре, когда симптомы начали проявляться, спортсмен получил положительный результат теста. Но, как Сеппи отмечает сейчас, ему полегчало и он далеко продвинулся на пути к выздоровлению.
Итальянский спортсмен расположился на 105-й строчке обновлённого рейтинга АТР. Сеппи побеждал в четырёх турнирах АТР, в том числе на одном турнире в парном разряде. В 2012 году Сеппи стал обладателям титула Кубка Кремля в Москве.
Рекомендуем вам
- 25 ноября 2020
-
15:13
-
14:38
-
13:59
-
13:49
-
13:28
-
13:16
-
11:34
-
11:21
-
10:27
-
10:26
-
10:18
-
00:58
-
00:25
-
00:08
- 24 ноября 2020
-
23:34
-
23:03
-
22:46
-
22:31
-
20:26
-
19:48
-
19:03
-
18:28
-
17:59
-
16:25
-
15:22
-
15:18
-
15:11
-
13:56
-
13:30
-
12:59
-
11:11
-
10:58
-
10:32
-
09:57
-
07:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам