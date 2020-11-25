Энди Маррей выступил за обязательную вакцинацию для теннисистов

Шотландский теннисист Энди Маррей высказался за обязательную вакцинацию теннисистов, когда необходимый препарат появится в свободном доступе.
«Я думаю, что вакцина необходима теннису. Надеюсь, что все игроки будут готовы сделать это во благо спорта-при условии, что будет доказано, что это безопасно, клинические испытания и всё остальные мероприятия будут проведены, и не будет никаких существенных побочных эффектов.
Думаю, будет трудно заставить кого-то. Я читал, что Джокович не будет особенно рад вакцинации, если это будет что-то, без чего нельзя будет играть в теннис, он бы безусловно сделал это.
Думаю, нам придётся подождать и посмотреть, как отреагируют ATP и ITF. Но я уверен, что игроки были бы в восторге, если бы вакцинация способствовала возвращению тура в прежнее русло", — цитирует Маррея The Times of India.
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