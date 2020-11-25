Рублёв назвал самый запоминающийся трофей и матч в 2020 году

Российский теннисист Андрей Рублёв считает победу на турнире в Санкт-Петербурге самым запоминающимся успехом в завершившемся сезоне.
«Победа в Санкт-Петербурге самая значимая и эмоциональная. Потому что домашняя и вся эта ситуация с бабушкой… К сожалению, она ушла прямо перед турниром.
Матч? Пусть будет полуфинал с Шаповаловым либо финал Гамбурга с Циципасом. Оба матча были тяжёлые, второй я вообще проигрывал. Шаповалова я до этого не обыгрывал в турнирах ATP и тоже переломил ход встречи», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
По итогам сезона Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.
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