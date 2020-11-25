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Рублёв: оставшись в России, я, Медведев и Хачанов не добились бы таких успехов

Рублёв: оставшись в России, я, Медведев и Хачанов не добились бы таких успехов
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал слова Марата Сафина о том, что самому Рублёву, Даниилу Медведеву и Карену Хачанову нужно было уехать из России, чтобы чего-то добиться.

«Оставшись в России, таких успехов мы не добились бы. Но дело не в условиях, а просто в банальном климате. Наш вид спорта играется в жаре и на улице. Какие бы ты условия ни создал здесь, на корт это не перенесёшь. Большую часть времени тут ты тренируешься в залах, а другие три месяца – не те погодные условия, чем в США или других странах.

Плюс перелёты, всегда долго лететь. Из Европы всегда ближе. Невероятно комфортно, когда я нахожусь в Барселоне и мне надо лететь, допустим, в Париж – я знаю, что есть варианты, я выбрал удобный рейс и сразу собрал вещи. Из Москвы же один рейс, и прилетаешь разобранный, теряешь день. Разница чувствуется, когда ты видишь уровень комфорта», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

По итогам сезона Рублёв поделил лидерство по количеству выигранных матчей (41) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в ранге восьмой ракетки мира.

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