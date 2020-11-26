Надаль — о смерти Марадоны: мир опустел, нас покинул один из величайших спортсменов

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.



«С сегодняшнего дня мир спорта в целом и футбола в частности опустел. Нас покинул один из величайших спортсменов в истории.



Останется лишь то, что он делал на различных футбольных полях — это мы всегда будем помнить. Мои искренние и сердечные соболезнования его семье, миру футбола и всей Аргентине.



Покойся с миром, Марадона», — написал Рафаэль на своей странице в «Инстаграме».



Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

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