Марат Сафин — о Диего Марадоне: покойся с миром, гений-легенда
Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин отреагировал на известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
«Покойся с миром, гений-легенда», — написал Сафин в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Марата Сафина
Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Сафин — победитель 17 турниров (из них 15 — в одиночном разряде), в том числе Открытого чемпионата США 2000 года и Australian Open 2005 года, и двукратный обладатель Кубка Дэвиса.
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