Энди Маррей и Гаэль Монфис назвали обладателей лучших ударов в ATP-туре

Британец Энди Маррей и француз Гаэль Монфис в ходе общения в прямом эфире назвали обладателей лучших, с их точки зрения, ударов в туре. Оба теннисиста выбрали подачу австралийца Ника Кирьоса.

«Я выбираю подачу Ника, потому что её тяжело прочитать. Она быстрая, точная. С ней он может делать всё, что угодно. Это одна из самых мощных подач в туре», — цитирует Монфиса официальный сайт тура.

Энди и Гаэль сошлись во мнении, что лучший приём и удар с отскока — у серба Новака Джоковича.

Выбирая обладателя лучшего форхенда, Монфис назвал аргентинца Хуана-Мартина дель Потро, а британец — испанца Рафаэля Надаля.

«Я выбираю форхенд Рафы. Я крайне редко видел, чтобы он проигрывал из-за форхенда. Этот удар никогда не подводит Рафу в важных матчах и важных моментах. Он невероятно надёжен. Это одна из главных причин, почему он выиграл 13 титулов на „Ролан Гарос“, — сказал Маррей.

Лучший бэкхенд: Кей Нисикори (выбор Монфиса), Новак Джокович (выбор Маррея).

Лучший удар с лёта: Николя Маю (выбор Монфиса), Роджер Федерер (выбор Маррея).