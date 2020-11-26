Тони Надаль объяснил поражение Рафаэля от Даниила Медведева на Итоговом чемпионате

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал поражение племянника в полуфинальном матче Итогового чемпионата ATP с россиянином Даниилом Медведевым. Испанец проиграл со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 3:6. Даниил в итоге выиграл титул в Лондоне.
«Во второй половине первого сета Рафа принял верное решение изменить стратегию. Он перестал играть в свой привычный теннис и стал больше действовать по центру. Он хотел нейтрализовать атаки соперника, который легко выполнял удары, когда корт был открыт.
Эти изменения принесли результат, и мой племянник выиграл первый сет, а затем повёл 5:4 во втором. Но в итоге всё сложилось не так, как планировалось. Он не смог взять решающий гейм и проиграл вторую партию. А в дальнейшем усталость уже не дала ему возможности поддерживать прежнюю интенсивность игры", — приводит слова Тони Надаля El Pais.
Тони также отметил прогресс в игре молодых теннисистов тура в преддверии нового сезона.
«Я уверен, что Доминик Тим, Даниил Медвеедв, Стефанос Циципас и Александр Зверев добились ощутимого прогресса. Но я также очень рад, что Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль будут отчаянно сражаться, чтобы по-прежнему выигрывать турниры „Большого шлема“ и другие крупные соревнования», — сказал специалист.
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