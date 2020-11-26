Тони Надаль: 2021 год для Рафы будет сложным, но увлекательным
Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, оценил выступление племянника в завершившемся сезоне.
«Когда дело доходит до подведения итогов этого странного года, оценка должна быть однозначно положительной. 13-й титул на „Ролан Гаррос“ полностью оправдывает эту оценку. Но кроме того игра, показанная Рафой на „Ролан Гаррос“ и Итоговом чемпионате, приводит меня к выводу, что следующий год будет для него сложным, но увлекательным. Перед Рафой вновь предстанут захватывающие возможности», — приводит слова Тони Надаля El Pais.
В 2020 году Надаль завоевал титулы на «Ролан Гаррос» и на турнире в Акапулько. На Итоговом чемпионате ATP Надаль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.
Тони Надаль объяснил поражение Рафаэля от Даниила Медведева на Итоговом чемпионате
Рекомендуем вам
- 26 ноября 2020
-
15:27
-
14:33
-
13:13
-
13:00
-
12:40
-
11:33
-
10:40
-
09:34
-
00:59
- 25 ноября 2020
-
23:55
-
22:43
-
19:32
-
19:08
-
18:30
-
16:20
-
15:13
-
14:38
-
13:59
-
13:49
-
13:28
-
13:16
-
11:34
-
11:21
-
10:27
-
10:26
-
10:18
-
00:58
-
00:25
-
00:08
- 24 ноября 2020
-
23:34
-
23:03
-
22:46
-
22:31
-
20:26
-
19:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам