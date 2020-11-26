Карен Хачанов заразился коронавирусом

Российский теннисист Карен Хачанов сдал положительный тест на COVID-19. Об этом он сам сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«Всем привет. Хотел сообщить последние новости. Прилетел в Дубай несколько дней назад и начал предсезонную подготовку, но, к сожалению, я, моя жена и наш сын получили положительный результат теста на COVID-19. Мы уже находимся на самоизоляции и надеюсь, что поправимся в ближайшее время. Желаю всем здоровья и добра! Заботьтесь о себе и своих близких!» — написал Хачанов.
24-летний Хачанов — победитель 4 турниров ATP в одиночном разряде. Лучшим достижением россиянина в рейтинге ATP было восьмое место.
Ранее появлялась информация о призовых, которые получили теннисисты по итогам сезона. Карен заработал $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков.
- 26 ноября 2020
-
22:13
-
21:37
-
20:55
-
20:45
-
19:39
-
17:48
-
16:59
-
15:27
-
14:33
-
13:13
-
13:00
-
12:40
-
11:33
-
10:40
-
09:34
-
00:59
- 25 ноября 2020
-
23:55
-
22:43
-
19:32
-
19:08
-
18:30
-
16:20
-
15:13
-
14:38
-
13:59
-
13:49
-
13:28
-
13:16
-
11:34
-
11:21
-
10:27
-
10:26
-
10:18
-
00:58
-
00:25