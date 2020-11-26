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Карен Хачанов заразился коронавирусом

Карен Хачанов заразился коронавирусом
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов сдал положительный тест на COVID-19. Об этом он сам сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Всем привет. Хотел сообщить последние новости. Прилетел в Дубай несколько дней назад и начал предсезонную подготовку, но, к сожалению, я, моя жена и наш сын получили положительный результат теста на COVID-19. Мы уже находимся на самоизоляции и надеюсь, что поправимся в ближайшее время. Желаю всем здоровья и добра! Заботьтесь о себе и своих близких!» — написал Хачанов.

24-летний Хачанов — победитель 4 турниров ATP в одиночном разряде. Лучшим достижением россиянина в рейтинге ATP было восьмое место.

Ранее появлялась информация о призовых, которые получили теннисисты по итогам сезона. Карен заработал $ 1 290 040, что стало 12-м результатом среди всех игроков.

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