«Аришка-опасность в деле». Соболенко сменила имидж

10-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко разместила в «Инстаграме» своё фото, где у неё новая причёска. Спортсменка решила сменить имидж и заплела волосы в косички.
«Аришка-опасность в деле», — подписала снимок Соболенко.
Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко
Ранее Арина занимала девятую строчку — это её лучшая позиция в рейтинге WTA в карьере. На заключителном турнире сезона в Линце (Австрия) Соболенко выиграла титул, будучи посеянной под первым номером. В финале белорусская теннисистка одолела бельгийку Элисе Мертенс за 1 час 43 минуты со счётом 7:5, 6:2. Также в 2020 году Арина завоевала трофеи в Дохе (Катар) и Остраве (Чехия).
За карьеру 22-летняя уроженка Минска выиграла 8 турниров в одиночном разряде. Межсезонье Соболенко проводит в родном городе.
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