Джокович: я почти не смотрю телевизор. Всё, что меня интересует, можно найти в YouTube

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал о любимых фильмах и сериалах.



«Уффф, телевизор я почти не смотрю, это правда. Всё, что меня интересует, можно найти в YouTube. Телевидение использую в основном для просмотра спортивных событий, а вот новости вообще не смотрю.



Что посоветовать? Сложно сказать, ведь в последнее время я обычно смотрю детские фильмы и мультики. Когда детей нет рядом, мы с женой часто включаем документальные фильмы. Ещё нам нравятся фильмы Marvel. Я люблю супергероев. Тот факт, что они могут то, чего не могут обычные люди, разжигает моё воображение», — цитирует Джоковича журналист Саша Озмо на своей странице в «Твиттере».



По итогам 2020 года серб стал лидером АТР-тура по количеству заработанных призовых. Четвёртым в рейтинге оказался россиянин Даниил Медведев.