Рафаэль Надаль рассказал о действующих от его имени интернет-мошенниках
Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль рассказал о мошенниках, которые вымогают у людей деньги за якобы возможность пообщаться с теннисистом.
«По всей видимости, определённые хакеры просят деньги от моего имени, утверждая, что я приму участие в „сториз“, „лайвах“ в социальных сетях.
Всё это неправда. Никто не должен платить деньги за то, чтобы поговорить со мной. Прошу обратить на это внимание.
Спасибо всем и прошу прощения, если кто-то доставил вам неприятности», — написал Рафаэль на своей странице в «Фейсбуке».
В 2020 году Надаль провёл 34 официальных матча, в которых одержал 27 побед. В его активе два завоёванных трофея — на хардовых соревнованиях в Акапулько (Мексика) и Открытом чемпионате Франции, который проходил на грунте.
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