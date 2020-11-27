Рафаэль Надаль рассказал о действующих от его имени интернет-мошенниках

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль рассказал о мошенниках, которые вымогают у людей деньги за якобы возможность пообщаться с теннисистом.



«По всей видимости, определённые хакеры просят деньги от моего имени, утверждая, что я приму участие в „сториз“, „лайвах“ в социальных сетях.



Всё это неправда. Никто не должен платить деньги за то, чтобы поговорить со мной. Прошу обратить на это внимание.



Спасибо всем и прошу прощения, если кто-то доставил вам неприятности», — написал Рафаэль на своей странице в «Фейсбуке».



В 2020 году Надаль провёл 34 официальных матча, в которых одержал 27 побед. В его активе два завоёванных трофея — на хардовых соревнованиях в Акапулько (Мексика) и Открытом чемпионате Франции, который проходил на грунте.