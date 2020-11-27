Теннисистам разрешат тренировки во время двухнедельного карантина перед Australian Open

Теннисисты, запланировавшие участие в Открытом чемпионате Австралии, смогут готовиться к турниру на корте, пребывая на двухнедельном карантине, предусмотренном правительством Зелёного континента. При этом игроки должны будут строго придерживаться рекомендаций медицинских служб, сообщает The Age со ссылкой на неназванный источник.
Напомним, о необходимости прохождения двухнедельного карантина прибывшими в Австралию теннисистами стало известно давно. Ранее, впрочем, не говорилось о возможности проводить тренировки в условиях самоизоляции.
Также стало известно, что второй розыгрыш ATP Cup не состоится. В то же время другие турниры, запланированные перед Открытым чемпионатом Австралии, должны пройти. Существует вероятность, что все они будут проведены в одном городе или же штате Австралии.
Первоначально старт Australian Open 2021 был запланирован на 18 января. Позже появилась информация о переносе соревнований на 1 февраля. Причиной такого решения стал запрет правительства Австралии въезда спортсменов в страну до начала января из-за эпидемиологической ситуации в мире.
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